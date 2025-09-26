Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης με θύμα ένα 4χρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισάμου, στα Χανιά.

Η τραγωδία συνέβη όταν το αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας που ήταν σταθμευμένο στο χωράφι τους, σε κατηφορική κλίση, για άγνωστη αιτία άρχισε να κυλάει προς τα εμπρός.

Το 4χρονο παιδί εκείνη την ώρα ήταν στο χωράφι μαζί με τον πατέρα του. Το αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε το παιδί, ενώ και ο πατέρας στην προσπάθειά του να σώσει το παιδί του τραυματίστηκε επίσης, αναφέρει το zarpanews.gr.

Οι γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί έδωσαν μεγάλη μάχη αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν το παιδί.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του 4χρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

