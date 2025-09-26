Αρειος Πάγος: Μελετώνται και σύντομα θα απαντηθούν τα αιτήματα εκταφής θυμάτων των Τεμπών

Σε ανακοίνωσή της μετά από δημοσιεύματα σχετικά με τα αιτήματα εκταφής θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σημειώνει ότι «μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

Η ανακοίνωση:

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοινώνει, ότι τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους.

