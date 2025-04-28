Της 29ης ετήσιας ελληνικής παρέλασης, που πραγματοποιήθηκε χτες, Κυριακή, στη Βοστόνη, ηγήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ως μέγας τελετάρχης.

Στην παρέλαση, την οποία διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας (FHASNE), συμμετείχαν 100 ελληνικοί οργανισμοί και διακεκριμένοι καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων η δήμαρχος Βοστόνης Μισέλ Γου.

Η διοργάνωση αποτελεί θεσμό για την ελληνοαμερικανική κοινότητα, καθώς τιμά την πλούσια ελληνική κληρονομιά και την ιστορική επέτειο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Παράλληλα, τιμήθηκε η αϊτινή κοινότητα της Βοστόνης, επειδή η Αϊτή ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα βρίσκεται παντού. Όπου υπάρχουν Έλληνες. Το είδαμε σήμερα εδώ, στην εντυπωσιακή παρέλαση της ομογένειας της Νέας Αγγλίας, για την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης», δήλωσε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Συμμετείχα κι εγώ με μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Μαζί με τη δήμαρχο Βοστόνης για πρώτη φορά και μετά τη προχθεσινή συμφωνία μας. Εμείς από την Αθήνα, την πρωτεύουσα του ελληνισμού, δεσμευόμαστε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ισχυροποιούμε τους δεσμούς μας, με τους όπου γης Έλληνες».

Αμέσως μετά, όλοι βρέθηκαν στο κεντρικό πάρκο της Βοστόνης, το Boston Common, το οποίο είχε «ντυθεί» στα ελληνικά χρώματα με στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορική συνοικία της Αθήνας, την Πλάκα. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια ελληνική πολιτιστική εμπειρία, με παραδοσιακή μουσική, χορούς και γεύσεις από την Ελλάδα. Ο δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις δύο πόλεις.

