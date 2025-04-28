Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση, στην περιοχή Νέα Καλυβάκια, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

