Φωτιά στην περιοχή Νέα Καλυβάκια στην Ηλεία - Και ελικόπτερο στη μάχη της κατάσβεσης

Σε δασική έκταση - Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Ελικόπτερο - πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση, στην περιοχή Νέα Καλυβάκια, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στην Ηλεία.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

