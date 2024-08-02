Συναγερμός και στην Ελλάδα για πιθανό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο

Προειδοποίηση για πιθανή προσπάθεια να πληγεί στόχος ισραηλινού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα φέρεται να έχουν απευθύνει υπηρεσίες ασφαλείας του εξωτερικού, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Αντιτρομοκρατική βρίσκονται σε επαγρύπνηση για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, και ειδικότερα τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, επί ιρανικού εδάφους.

Οι εκτιμήσεις Ελλήνων και ξένων αξιωματούχων συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει προσπάθεια αντεκδίκησης με επίθεση κατά ισραηλινού στόχου όχι στο έδαφος του Ισραήλ, αλλά σε τρίτη χώρα. Για ορισμένες υπηρεσίες του εξωτερικού, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των υποψηφίων χωρών, χωρίς πάντως, όπως μεταδίδουν αρμόδιες πηγές, να υπάρχει σαφής πληροφόρηση περί επίθεσης κατά συγκεκριμένου στόχου ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Το διάστημα 2023-2024, εξάλλου, καταγράφηκαν δύο φορές σχέδια και απόπειρες επίθεσης κατά στόχων ισραηλινού ενδιαφέροντος στην Αθήνα. Η πρώτη απ’ αυτές ήταν τον Μάρτιο του 2023, όταν η Αντιτρομοκρατική σε συνεργασία με την ΕΥΠ και την ισραηλινή Μοσάντ συνέλαβαν δύο άτομα, υπηκόους Πακιστάν, που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν να επιτεθούν στην εβραϊκή συναγωγή στο Μοναστηράκι.

Η δεύτερη υπόθεση καταγράφηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024 με εμπρηστικές επιθέσεις χαμηλής έντασης κατά ενός ισραηλινού ξενοδοχείου στο Μοναστηράκι, αλλά και της συναγωγής στην ίδια περιοχή. Στα ίχνη των δραστών έφτασε από βίντεο και πειστήρια που εντόπισε στο σημείο της επίθεσης η Αντιτρομοκρατική.

Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι στη Θεσσαλονίκη λαμβάνονται έκτακτα μέτρα φύλαξης σε σημεία που μπορεί να θεωρηθούν στόχοι, όπως το εβραϊκό μουσείο και σχολείο της πόλης.

Πηγή: skai.gr

