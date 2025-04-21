Πέθανε η δημοσιογράφος Καρίνα Λάμψα

Έφυγε από τη ζωή, αφού έχασε μία σύντομη μάχη με επιθετικό καρκίνο, η δημοσιογράφος Καρίνα Λάμψα.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δικοί της άνθρωποι γνωστοποίησαν τον θάνατό της: «Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αποχαιρετήσαμε την Καρίνα Λάμψα που έφυγε ξαφνικά μετά από σύντομη μάχη με έναν πολύ επιθετικό καρκίνο. Θα τη θυμόμαστε πάντα με πολλή αγάπη».

Ποια ήταν η Καρίνα Λάμψα

Η Καρίνα Λάμψα γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε την École Internationale της Γενεύης και σπούδασε ιστορία και κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Paris I της Σορβόνης. Δημοσιογράφος με ειδικότητα στο διπλωματικό ρεπορτάζ, έχει εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά – τα τελευταία χρόνια στη Ναυτεμπορική. Έχει μεταφράσει πολλά λογοτεχνικά και ιστορικά βιβλία και έχει συγγράψει (μαζί με τον Ιακώβ Σιμπή) τις μελέτες Η ζωή απ’ την αρχή (2010) και Η διάσωση (2012).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.