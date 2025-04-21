Λογαριασμός
Πέθανε η δημοσιογράφος Καρίνα Λάμψα

«Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αποχαιρετήσαμε την Καρίνα Λάμψα που έφυγε ξαφνικά μετά από σύντομη μάχη με έναν πολύ επιθετικό καρκίνο»

Έφυγε από τη ζωή, αφού έχασε μία σύντομη μάχη με επιθετικό καρκίνο, η δημοσιογράφος Καρίνα Λάμψα.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι δικοί της άνθρωποι γνωστοποίησαν τον θάνατό της: «Μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αποχαιρετήσαμε την Καρίνα Λάμψα που έφυγε ξαφνικά μετά από σύντομη μάχη με έναν πολύ επιθετικό καρκίνο. Θα τη θυμόμαστε πάντα με πολλή αγάπη».

Ποια ήταν η Καρίνα Λάμψα

Η Καρίνα Λάμψα γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε την École Internationale της Γενεύης και σπούδασε ιστορία και κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Paris I της Σορβόνης. Δημοσιογράφος με ειδικότητα στο διπλωματικό ρεπορτάζ, έχει εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά – τα τελευταία χρόνια στη Ναυτεμπορική. Έχει μεταφράσει πολλά λογοτεχνικά και ιστορικά βιβλία και έχει συγγράψει (μαζί με τον Ιακώβ Σιμπή) τις μελέτες Η ζωή απ’ την αρχή (2010) και Η διάσωση (2012).

