Σεισμολόγος Καραστάθης: Η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλιμακώνεται στις Κυκλάδες

«Η σεισμική δραστηριότητα δεν αποκλιμακώνεται αλλά αντίθετα εντείνει τους ρυθμούς της», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης. Όπως εξηγεί από την 1η Φεβρουαρίου έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 240 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο του 3 στην κλίμακα Ρίχτερ, ενώ κατά το ίδιο διάστημα οι σεισμοί με μέγεθος άνω του 4 έφτασαν τους 39.
«Είναι ένα ασυνήθιστο πλήθος τέτοιων σεισμών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Η ακολουθία δεν έχει ακόμα τα χαρακτηριστικά που θα μας επέτρεπαν να είμαστε καθησυχαστικοί», αναφέρει.
Τέλος επισημαίνει ότι αύριο το πρωί η στατιστική εκτίμηση θα βοηθηθεί αρκετά και από τους νέους σταθμούς σε Ανάφη και Αμοργό που θα στέλνουν το σήμα τους από τις επόμενες ώρες.
