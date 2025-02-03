Μια υπόθεση που θα μπορούσε να είναι σκηνή από σενάριο ταινίες εκτιλύσσεται τις τελευταίες ώρες στην Πάτρα.

Στο δρόμο που οδηγεί στο Παυλόκαστρο της Πάτρας βρέθηκε ένας άνδρας δεμένος στα χέρια και τα πόδια. Διερχόμενος οδηγός βρήκε τον δεμένο άνδρα και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία.

Οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο μαζί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο για να λάβει βοήθεια.

Οι πληροφορίες του pelop.gr αναφέρουν πως η κατάσταση του τραυματία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει στους αστυνομικούς να συνομιλήσουν μαζί του για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες.

Οι πρώτες πληροφορίες pelop.gr αναφέρουν πως ο άνδρας βρεθηκε χειροπόδαρα δεμένενος με καλώδιο. Η ταυτότητα του παραμένει ακόμα άγνωστη όπως και ακριβώς συνέβη, καθώς δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

Πηγή: Pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.