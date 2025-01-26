Πάτρα: Ομαδικός βιασμός 16χρονης από νεαρούς

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, που, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπράχθηκε από τρεις δράστες που ενεργούσαν από κοινού.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμη άνδρα, ο οποίος βαρύνεται με την ίδια κατηγορία και αναζητείται για να συλληφθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταχράστηκαν ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο τελούσε υπό την επήρεια μέθης και αφού το οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενήργησαν από κοινού γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου άνδρα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, που διαπράχθηκε από τρεις δράστες που ενεργούσαν από κοινού.

Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί τα πλήρη στοιχεία ενός ακόμη ημεδαπού άνδρα, ο οποίος βαρύνεται με τις ίδιες κατηγορίες και αναζητείται για να συλληφθεί.

Ειδικότερα, οι τρεις κατηγορούμενοι, χθες αργά το βράδυ, στην Πάτρα, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταχράστηκαν ένα 16χρονο κορίτσι, το οποίο τελούσε υπό την επήρεια μέθης και αφού το οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενήργησαν από κοινού γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους, ενώ η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχιάτρου και παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον ταυτοποιημένο συνεργό τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.