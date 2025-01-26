Δριμεία κριτική στον πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση της ΝΔ για την τραγωδία των Τεμπών εξαπολύει μέσω ανάρτησής του στο facebook ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει πως στην προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, έθεσε το θέμα ενόψει και των σημερινών συγκεντρώσεις, αλλά όπως επισημαίνει «ο κ. Μητσοτάκης δεν ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει. Όχι σε μένα, αλλά στους Έλληνες πολίτες. Βεβαίως, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Άλλωστε είναι ο ίδιος που είχε σπεύσει να βγάλει μόνος του "πόρισμα", αμέσως μετά την τραγωδία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι «οι πολίτες είναι απογοητευμένοι. Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς συνεχώς κλιμακώνεται γιατί σε μια σειρά υποθέσεων με κορυφαία την τραγωδία των Τεμπών γίνεται αντιληπτό ότι η διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Δικαιοσύνης φθίνει».

Αποδίδει προς τούτο την απόλυτη ευθύνη στον πρωθυπουργό τονίζοντας ότι «είχε μιλήσει για έναν "τεράστιο προβολέα με φως", αλλά οι αποκαλύψεις δείχνουν την αγωνία του να καλυφθεί η υπόθεση με ένα τεράστιο πέπλο συγκάλυψης».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογραμμίζει τις ενέργειες που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ για τη πλήρη διαλεύκανση του δυστυχήματος με τελευταία την καταγγελία της διάταξης για την Επιτροπή των Ιατροδικαστών στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενδοοικογενειακή βία και καταλήγει: «Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε προχθές. Δεν είναι και παράλογο. Η Νέα Δημοκρατία είχε απαντήσει ήδη κάποιους μήνες πριν. Με το θερμό της χειροκρότημα στον Κώστα Καραμανλή.

Όπως έχει γραφτεί, η Δικαιοσύνη είναι ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Η Δικαιοσύνη και η Αλήθεια είναι το Οξυγόνο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:

«Στην προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή, έθεσα στον Πρωθυπουργό το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών με αφορμή τις συγκεντρώσεις, που διοργανώνονται σήμερα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν ένιωσε την ανάγκη να απαντήσει. Όχι σε μένα, αλλά στους Έλληνες πολίτες.

Βεβαίως, δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.

Άλλωστε είναι ο ίδιος που είχε σπεύσει να βγάλει μόνος του "πόρισμα", αμέσως μετά την τραγωδία.

Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι. Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς συνεχώς κλιμακώνεται, γιατί σε μια σειρά υποθέσεων με κορυφαία την τραγωδία των Τεμπών γίνεται αντιληπτό ότι η διάκριση μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και της Δικαιοσύνης φθίνει. Και απολύτως υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός, που είχε μιλήσει για έναν "τεράστιο προβολέα με φως", αλλά οι αποκαλύψεις δείχνουν την αγωνία του να καλυφθεί η υπόθεση με ένα τεράστιο πέπλο συγκάλυψης.



Από την πρώτη στιγμή, είχαμε ζητήσει τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του Κώστα Καραμανλή μετά το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για τη μη ολοκλήρωση της σύμβασης 717 και την εγκατάσταση της τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο, που θα απέτρεπε οποιοδήποτε ενδεχόμενο σύγκρουσης των τρένων. Αρνήθηκαν το προφανές.

Καταγγείλαμε την κυβερνητική πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή, που λειτούργησε με αποκλειστική στόχευση τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, την προστασία κυβερνητικών αξιωματούχων, τη μη διερεύνηση των συνθηκών επέμβασης στον τόπο του εγκλήματος, τη λήξη των εργασιών της παρά τη μη ολοκλήρωση της κλήτευσης των μαρτύρων που η αντιπολίτευση είχε προτείνει και για το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας που καταλήγει στον παράγοντα του "ανθρώπινου λάθους".

Υποβάλαμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη για τα χαλκευμένα ηχητικά ντοκουμέντα συνομιλιών που διοχετεύθηκαν σε φιλικό Μέσο και χρησιμοποιήθηκαν απο την κυβέρνηση για τη στήριξη του αφηγήματος περί μόνου "ανθρώπινου λάθους".

Και προχθές αναδείξαμε την απολύτως "ύποπτη" διάταξη του αρ. 41 παρ. 6 στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Ενδοοικογενειακή Βία, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δημιουργεί μια τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών, διορισμένη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί ακόμη και αυτεπάγγελτα να παρεμβαίνει και να επαναξιολογεί τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τα πορίσματα και τα αίτια θανάτου που αποτυπώνουν οι ιατροδικαστές.

Όμως εκτός από αυτά, είναι εξοργιστικό να προσπαθούν συνεχώς να στοχοποιούν και να πλήττουν ηθικά όσους αντιστέκονται σε σκοτεινές πρακτικές προσπαθώντας να βρουν το δίκιο τους. Όπως εξοργιστικές είναι και οι δημόσιες δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, που δείχνουν ασέβεια στην οδύνη των οικογενειών των 57 θυμάτων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε προχθές. Δεν είναι και παράλογο. Η Νέα Δημοκρατία είχε απαντήσει ήδη κάποιους μήνες πριν. Με το θερμό της χειροκρότημα στον Κώστα Καραμανλή.

Όπως έχει γραφτεί, η Δικαιοσύνη είναι ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.

Η Δικαιοσύνη και η Αλήθεια είναι το Οξυγόνο.

