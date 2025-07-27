Πάτρα: Μεταφέρεται στο Τορίνο ο 15χρονος που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Ρίου με θερμοπληξία

Μεγάλη κινητοποίηση υπάρχει για τη μεταφορά του 15χρονου που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Νοσοκομείου του Ρίου με θερμοπληξία στο Τορίνο της Ιταλίας.

Για το θέμα ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. όπως σημειώνει το tempo24.news, υπήρξε κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και για το παιδί βρέθηκε δότης ήπατος στην πόλη της Βόρειας Ιταλίας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 15χρονος βρίσκεται στο αεροπλάνο που τον μεταφέρει, το οποίο είναι δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος κατέρρευσε λόγω της θερμοπληξίας μετά από πεζοπορία καθώς πάσχει από μια ασθένεια εξαιτίας της οποίας δεν ιδρώνει.

Αρχικά νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο του Ρίου. Όμως, μόνο με τη μεταμόσχευση μπορεί να σωθεί. Ήδη ο Άδωνις Γεωργιάδης επικοινώνησε με παράγοντες του Νοσοκομείου του Ρίου ώστε να διασφαλιστεί η επείγουσα μεταφορά του 15χρονου στο Τορίνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.