Σοβαρός τραυματισμός Ρεθυμνιώτη από πυροτέχνημα που εξερράγη στα χέρια του

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ του Σαββάτου ένας 62χρονος Ρεθυμνιώτης, μετά τον τραυματισμό του από πυροτέχνημα κατά τη διάρκεια γάμου.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, το ατύχημα συνέβη όταν ο άνθρωπος επεχείρησε να ανάψει ένα πυροτέχνημα, το οποίο εξερράγη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο χέρι και στο μάτι και να κριθεί αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο.

