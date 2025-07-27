Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από άνδρες του Λιμενικού Σώματος των Χανίων η επιχείρηση διάσωσης δύο Γερμανών τουριστών, το σκάφος των οποίων έμεινε ακυβέρνητο στα ανοιχτά της παραλίας του Ταυρωνίτη, λόγω μηχανικής βλάβης.

Στην περιοχή έσπευσε περιπολικό όχημα, ενώ σημαντική υπήρξε η συμβολή του τουριστικού σκάφους «ΣΙ ΤΖΕΜ», το οποίο κατάφερε να εντοπίσει το ακυβέρνητο σκάφος και να συνοδεύσει με ασφάλεια τους δύο επιβαίνοντες στο λιμενικό καταφύγιο Κολυμβαρίου.

Οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: skai.gr

