Την πρώτη της ερημωμένη όψη για το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει σήμερα η Αθήνα. Λόγω των αναχωρήσεων για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς, ή ακόμα και για μια μονοήμερη απόδραση για μπάνιο στις κοντινές παραλίες της Αττικής, η Αθήνα δείχνει άδεια, σε μεγάλο της τμήμα. Πολυσύχναστες οδοί και λεωφόροι όπως η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Σταδίου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και πολύβουα σημεία όπως η Ομόνοια, τα Προπύλαια και οι δρόμοι που οδηγούν σε Κολωνάκι και Εξάρχεια έχουν σήμερα μια πολύ διαφορετική εικόνα, καθώς κυκλοφορούν κυρίως ταξί και τουρίστες.



Σε αυτή την «αυγουστιάτικη» όψη της πρωτεύουσας έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο καύσωνας που συνεχίζεται και σήμερα, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 40 σε ορισμένα κομμάτια της πόλης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέχρι και τις 16:00 είχαν καταγραφεί 39,3 βαθμοί Κελσίου στα Πατήσια, 38,8 σε Γκάζι και Ψυχικό καθώς και 38,2 στους Αμπελόκηπους.

Πηγή: skai.gr

