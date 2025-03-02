Ο πρόεδρος των εργαζομένων της Hellenic Train διαψεύδει πως στο πίσω μέρος του 2ου βαγονιού της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών είναι δυνατό να αποθηκευτούν 2,5 τόνοι εύφλεκτου υλικού, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφία από θάλαμο μηχανοδήγησης λέγοντας πως δεν χωράνε εκεί δεξαμενή, αλλά ούτε μπιτόνια.

Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Νίκος Κιουτσούκης ανέφερε αρχικά πως: «Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train είμαστε μακριά από κόμματα και κυβερνήσεις. Αποζητούμε ό,τι και οι οικογένειες των 57 θυμάτων, αλλά και η δική μας οικογένεια, γιατί θρηνούμε 11 συναδέλφους. Εμείς θέλουμε να βγουν όλα στο φως. Απαιτούμε δικαιοσύνη για το τραγικό δυστύχημα και επιτέλους η Ελλάδα να αποκτήσει σιδηροδρομικό δίκτυο εφάμιλλο των ευρωπαϊκών χωρών, πράγμα που ζητάμε εδώ και 30 χρόνια. Είναι ντροπή εν έτει 2025 να μην έχουμε τον σιδηρόδρομο που πρέπει, μετά από τόσα δισεκατομμύρια που υποτίθεται πως επενδύθηκαν για αυτό το δίκτυο».

Αναφορικά με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ που αναφέρεται σε πιθανή ύπαρξη αγνώστου εύφλεκτου υλικού, ο πρόεδρος των εργαζομένων της Hellenic Train σχολιάζει πως: «Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ακόμα και σε μπιτόνια των 20 λίτρων να βάζανε εδώ αυτό το περιβόητο πτητικό υγρό όπως αναφέρουν οι εμπειρογνώμονες έπρεπε να τοποθετηθούν 125 μπιτόνια. Αν εσείς πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό τον χώρο μπορούν να τοποθετηθούν 125 μπιτόνια και να μην βρεθεί ούτε ίχνος από αυτά τα μπιτόνια… Από την άλλη κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει τι έγινε αυτό το πτητικό υγρό, πέταξε και βρέθηκε κάτω, δεν βρέθηκε πάνω στη γραμμή στην οποία έπεσε η εμπορική αμαξοστοιχία, δεν βρέθηκε στην πλαγιά του βουνού όπου οι συγγενείς των παιδιών έχουν βάλει τις φωτογραφίες τους; Γιατί δεν λαμβάνουμε υπόψιν αυτά που λέει το Γενικό Χημείο του Κράτους ότι δηλαδή και οι επιβατάμαξες και οι μηχανές τα υλικά για τα οποία χρησιμοποιούνται για τη βαφή τους και για τη συντήρησή τους έχουν μέσα και υγρά...».

Ερωτώμενος για το τι θεωρεί πως δημιούργησε την πυρόσφαιρα, σχολίασε: «Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, αυτό όμως που απαντά το Γενικό Χημείο του Κράτους το οποίο λέει ότι με τόσο υψηλή τάση 25.000 volt που είχαν αυτά τα δύο φωτοβολταϊκά τόξα της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας είναι αυτονόητο ότι υπάρχει έκρηξη, αυτό δημιουργεί προβλήματα και στους ηλεκτροκινητήρες και στα συστήματα που έχει μια ηλεκτράμαξα όπως ο μετασχηματιστής. Από την άλλη ούτε σταγόνα ελαίου σιλικόνης δεν βρέθηκε στο έδαφος όπου έπεσε η επιβατική αμαξοστοιχία».

Και επανέλαβε πως: «Δεν υπήρχε εύφλεκτο υλικό πάνω στο τρένο. Και το λέω μετά βεβαιότητας γιατί έχω τη γνώμη των συναδέρφων μου που ήταν από την πρώτη ημέρα εκεί και τη δεύτερη ημέρα ήμουν και εγώ στον τόπο του δυστυχήματος και δεν μπορώ να διανοηθώ πως 7-8 άτομα διαφορετικών εταιρειών συνέπραξαν μαζί με τους τελωνειακούς υπαλλήλους για να φορτωθούν. Και δεν υπάρχει και χώρος για να φορτωθεί τέτοιο υλικό».

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο πρόεδρος των εργαζομένων της Hellenic Train:

Πηγή: skai.gr

