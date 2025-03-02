Λογαριασμός
Το καρναβάλι στον Άλιμο έχει θέμα τα... λύματα στην παραλιακή - Δείτε εικόνες και βίντεο

Έχουν χιούμορ οι δημότες του Αλίμου - Δείτε τις ευφάνταστες στολές τους για το καρναβάλι και το πρωτότυπο άρμα 

Άλιμος

Θέμα τα... λύματα στην παραλιακή είχε το καρναβάλι του Αλίμου, με τους δημότες να αναδεικνύουν με αυτόν τον πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ποσειδώνος σε κάθε -σχεδόν- κακοκαιρία, το τελευταίο διάστημα. 

Οι δημότες φόρεσαν ευφάνταστες στολές και το άρμα τους σίγουρα ξεχώρισε! 

Δείτε εικόνες και βίντεο του skai.gr:

Άλιμος

Άλιμος

Πηγή: skai.gr

TAGS: Άλιμος καρναβάλι λύματα
