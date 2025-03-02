Θέμα τα... λύματα στην παραλιακή είχε το καρναβάλι του Αλίμου, με τους δημότες να αναδεικνύουν με αυτόν τον πρωτότυπο και χιουμοριστικό τρόπο το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην Ποσειδώνος σε κάθε -σχεδόν- κακοκαιρία, το τελευταίο διάστημα.

Οι δημότες φόρεσαν ευφάνταστες στολές και το άρμα τους σίγουρα ξεχώρισε!

Δείτε εικόνες και βίντεο του skai.gr:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.