Τρεις τραυματίες κατά τη διάρκεια ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών στο Πέραμα

Τρεις εργαζόμενοι ιδιωτικής ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στο Πέραμα υπέστησαν εγκαύματα στα χέρια, στην προσπάθειά τους να σβήσουν φωτιά που εκδηλώθηκε στο ανοιχτό κατάστρωμα φορτηγού πλοίου κατά τη διάρκεια θερμών ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για τρεις ημεδαπούς 60, 42 και 33 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ιδιωτικά μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», για την παροχή των πρώτων βοηθειών, από όπου και εξήλθαν.

Από το Δ' Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν ο εκπρόσωπος της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας εργασιών και ο χειριστής εργαλείου κοπής σωλήνων για σωματικές βλάβες από αμέλεια και παράβαση των διατάξεων του Π.Δ. 70/90 (ΦΕΚ 31Α) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

