Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Μαρτίου

Σήμερα είναι η Κυριακή της Τυροφάγου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:54 και δύση ήλιου στις 18:19

Εορτολόγιο

Η Κυριακή της Τυροφάγου είναι σήμερα, Κυριακή 2 Μαρτίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος και του Αγίου Τρωαδίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ
  • Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα\

Ανατολή ήλιου: 06:54 - Δύση ήλιου: 18:19 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 25 λεπτά

Σελήνη 2.7 ημερών
 

