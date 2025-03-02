Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Μαρτίου

Η Κυριακή της Τυροφάγου είναι σήμερα, Κυριακή 2 Μαρτίου, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος και του Αγίου Τρωαδίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Ευθαλία, Θάλια, Θάλεια, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θαλίτσα, Θαλιώ

Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα\

Ανατολή ήλιου: 06:54 - Δύση ήλιου: 18:19 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 25 λεπτά

Σελήνη 2.7 ημερών



