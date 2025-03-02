Μια νέα, αυθόρμητη διαμαρτυρία στο πλαίσιο της «μαύρης» επετείου της τραγωδίας των Τεμπών πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Σύνταγμα.

Περίπου 150 – 200 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Βουλή και κάθισαν στο έδαφος, γύρω από το σημείο όπου είχαν γραφτεί τα ονόματα των νεκρών με κόκκινη μπογιά. Με τραγούδι και με συνθήματα ζήτησαν για μια ακόμη φορά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα Τέμπη και να «μπουν στη φυλακή» οι ιθύνοντες, όπως φαίνεται στις εικόνες του Orange Press.

Στο κέντρο είχαν ανάψει κεριά, πλαισιώνοντας τα ονόματα των θυμάτων και σχηματίζοντας τον αριθμό 57 (των νεκρών) ενώ κάποιοι πολίτες άφηναν και λουλούδια. Άλλοι κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα, όπως το «Στέρεψαν τα δάκρυα και έγιναν οργή, η συγκάλυψη είναι έγκλημα».

Σημειώνεται ότι πολίτες καλούν σε νέες κινητοποιήσεις για τα Τέμπη μέσα από ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

