Τραγωδία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας: 44χρονη έγκυος υπέστη 3 ανακοπές - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Νεκρό το μωρό της

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένη 44χρονη στο ΠΓΝΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η γυναίκα που βρισκόταν στον 8ο μήνα της κύησης μεταφέρθηκε εκτάκτως στο ΠΓΝΠ λόγω επιπλοκής που παρουσιάστηκε στο αίμα της.

Η 44χρονη υπέστη τριπλή ανακοπή, διασωληνώθηκε, εισήχθη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου και άμεσα οι γιατροί έκαναν επέμβαση για να πάρουν το παιδί. Το οποίο όμως δυστυχώς, διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρό.

Η 44χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Να υπενθυμίσουμε ότι χθες το απόγευμα υπήρχε έκτακτη έκκληση για αίμα που είχε ανάγκη. Υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη δυσχέρεια.

Πηγή: skai.gr

