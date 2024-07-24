Το καλύτερο δώρο ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών εξασφάλισε ένας τυχερός παίκτης του Eurojackpot στη Λαμία, ο οποίος κέρδισε 450.736,80 ευρώ στη δεύτερη κατηγορία του παιχνιδιού, με 5+1 σωστές επιλογές αριθμών.

Ο νικητής κατέθεσε το τυχερό δελτίο στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Ειρήνης Κατσαρού, που βρίσκεται στην οδό Περγάμου 1. «Το δελτίο κόστισε μόλις 2,5 ευρώ, καθώς είχε συμπληρωμένη μία στήλη και μάλιστα με αριθμούς τυχαίας επιλογής», τονίζει η κα Κατσαρού. «Εάν έβρισκε έναν ακόμη αριθμό, ο τυχερός παίκτης θα κέρδιζε 32 εκατ. ευρώ, έπαθλο το οποίο θα αποτελούσε ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα», προσθέτει.

Ειρήνη Κατσαρού, ιδιοκτήτρια του τυχερού καταστήματος ΟΠΑΠ στη Λαμία

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα ΟΠΑΠ αναδεικνύει κάποιον μεγάλο τυχερό στα 34 χρόνια λειτουργίας του, αφού είχε αναδείξει στο παρελθόν και έναν νικητή στην πρώτη κατηγορία του ΛΟΤΤΟ. «Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που φέραμε τύχη σε κάποιον πελάτη μας και του ευχόμαστε να τα χαρεί όπως επιθυμεί. Μακάρι στο μέλλον να έχουμε κι άλλες αντίστοιχες επιτυχίες και να φέρουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα στους πελάτες μας», επισημαίνει η κα Κατσαρού.

Τυχερή πόλη η Λαμία για το Eurojackpot

Το Eurojackpot φαίνεται πως…ταιριάζει στη Λαμία, αφού αυτός είναι ο δεύτερος νικητής που αναδεικνύεται στην πόλη, μέσα σε λίγους μήνες, στη δεύτερη κατηγορία του Eurojackpot.

Τον Μάρτιο ένας ακόμη τυχερός είχε κερδίσει 986.995 ευρώ, έχοντας βρει σωστά 5+1 αριθμούς.

Δύο ακόμα τυχεροί στην Ελλάδα κέρδισαν από 95.322,90 ευρώ στη χθεσινή κλήρωση

Εκτός από τον νικητή που αναδείχθηκε στη δεύτερη κατηγορία, στη χθεσινή κλήρωση υπήρξαν δύο ακόμη επιτυχίες στην Ελλάδα, στην τρίτη κατηγορία του Eurojackpot, οι οποίες κέρδισαν από 95.322,90 ευρώ η καθεμία.

Πρόκειται για δελτία που είχαν κατατεθεί σε καταστήματα ΟΠΑΠ στην Πρέβεζα και στη Ζαχάρω, τα οποία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του παιχνιδιού, είχαν συμπληρωμένες 1 και 4 στήλες αντίστοιχα.

41 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Παρασκευής

Την ερχόμενη Παρασκευή το Eurojackpot κληρώνει 41 εκατομμύρια ευρώ μετά και το νέο τζακ ποτ που σημειώθηκε την Τρίτη στην πρώτη κατηγορία.

Όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους έως την Παρασκευή, στις 19:00, στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Η κατάθεση δελτίων γίνεται τόσο στους πάγκους εξυπηρέτησης των καταστημάτων ΟΠΑΠ, όσο και μέσω της εφαρμογής OPAP Store App.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.