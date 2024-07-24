Μήνυμα από το 112 ενεργοποιήθηκε προκειμένου οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα για δασική πυρκαγιά ... που δεν υπάρχει (κυριολεκτικά).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχει διαπιστωθεί κάνενα συμβάν με πυρκαγιά στην περιοχή. Ωστόσο, εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε οι πολίτες στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

