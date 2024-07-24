Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έστειλαν μήνυμα από το 112 για φωτιά στη Βοιωτία που δεν υπάρχει (κυριολεκτικά)

Ενεργοποιήθηκε μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα για δασική πυρκαγιά που.. δεν υπάρχει (κυριολεκτικά)

Πυροσβεστική

Μήνυμα από το 112 ενεργοποιήθηκε προκειμένου οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πρόδρομος Βοιωτίας να παραμείνουν σε ετοιμότητα για δασική πυρκαγιά ... που δεν υπάρχει (κυριολεκτικά).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν έχει διαπιστωθεί κάνενα συμβάν με πυρκαγιά στην περιοχή. Ωστόσο, εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε οι πολίτες στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Βοιωτία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark