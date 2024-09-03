Μία 62χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή σήμερα (3/9) το πρωί στο Αίγιο, μέσα στο γραφείο της, σε Δημόσια Υπηρεσία όπου εργαζόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop η γυναίκα χθες βράδυ έφυγε από το σπίτι της και την αναζητούσε η οικογένειά της.

Ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία, που απέκλεισε το χώρο για να διενεργήσει έρευνα, ενώ η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, τα αίτια του οποίου θα αποκαλυφθούν μετά τη σχετική ιατροδικαστική έρευνα και νεκροψία-νεκροτομή.

Πηγή: skai.gr

