Ενας ηλικιωμένος πεζός παρασύρθηκε από συρμό του Τραμ πριν λίγη ώρα στη Γλυφάδα, στη συμβολή των οδών Διαδόχου Παύλου με πλατεία Βεργωτή, στο ύψος της παραλίας Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πεζός έχει τραυματιστεί σοβαρά αλλά έχει τις αισθήσεις του και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Το περιστατικό συνέβη στις 09:35, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε - εκτός διάβασης - να διασχίσει τις γραμμές του Τραμ. Ο συρμός που περνούσε εκείνη την ώρα χτύπησε τον πεζό με το πλάγιο μπροστινό μέρος του, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Προσωρινά σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας – Αγ. Τριάδα Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

