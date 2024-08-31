Ρέθυμνο: Νεκρή η 65χρονη Γερμανίδα που αγνοούνταν

Στην περιοχή μεταξύ Πρασονησίου – Τριόπετρας εντοπίστηκε τελικά νεκρή η 65χρονη Γερμανίδα που αγνοούνταν από χθες στην ίδια περιοχή.

Η 65χρονη Γερμανίδα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ιδιώτη δύτη και σορός μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Υπενθυμίζεται ότι την εξαφάνιση της 65χρονης δήλωσε στις αρχές ο σύζυγος της ο οποίος ανέφερε ότι την είδε τελευταία φορά σήμερα το μεσημέρι όταν έφυγε από το σπίτι όπου διέμεναν και εκ τότε έχασε τα ίχνη της.

Ο ίδιος ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι δεν γνώριζε που πήγαινε η σύζυγος του ενώ τους δήλωσε ότι υπήρχε η πιθανότητα να πήγε και για μπάνιο στη θάλασσα.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της,

Πηγή: Flashnews.gr

