Ρέθυμνο: Νεκρή η 65χρονη Γερμανίδα που αγνοούνταν

Στην περιοχή μεταξύ Πρασονησίου – Τριόπετρας εντοπίστηκε τελικά νεκρή η 65χρονη Γερμανίδα που αγνοούνταν από χθες στην ίδια περιοχή.
Η 65χρονη Γερμανίδα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από ιδιώτη δύτη και σορός μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
Υπενθυμίζεται ότι την εξαφάνιση της 65χρονης δήλωσε στις αρχές ο σύζυγος της ο οποίος ανέφερε ότι την είδε τελευταία φορά σήμερα το μεσημέρι όταν έφυγε από το σπίτι όπου διέμεναν και εκ τότε έχασε τα ίχνη της.
Ο ίδιος ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι δεν γνώριζε που πήγαινε η σύζυγος του ενώ τους δήλωσε ότι υπήρχε η πιθανότητα να πήγε και για μπάνιο στη θάλασσα.
Η νεκροψία – νεκροτομή θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της,
