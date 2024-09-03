Κινητήρες αυτοκινήτων που είχαν κλαπεί κατά την τελευταία 15ετία από την Ιταλία και την Ολλανδία, αποκάλυψαν, μεταξύ άλλων, οι έλεγχοι που πραγματοποίησε η ΕΛ.ΑΣ. σε μάντρες, συνεργεία αυτοκινήτων και σημεία πώλησης ανταλλακτικών, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Πιερίας.

Όπως ανακοινώθηκε, οι έλεγχοι έγιναν το διάστημα από τον περυσινό Σεπτέμβριο έως τον φετινό Ιανουάριο, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχειρησιακής δράσης από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατόπιν συνδρομής των Ιταλικών και Ολλανδικών Αρχών.

Πιο αναλυτικά, σε τέσσερις επιχειρήσεις των παραπάνω περιοχών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35 κινητήρες προερχόμενοι από κλεμμένα αυτοκίνητα, εκ των οποίων οι 26 είχαν αφαιρεθεί από την Ιταλία και την Ολλανδία, κατά τα έτη 2009 έως 2023, όπως προέκυψε στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, ενώ άλλοι εννέα είχαν αφαιρεθεί κατά τα έτη 2014 έως 2022 από περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν πέντε κινητήρες, των οποίων ο σειριακός αριθμός είχε αποσβεσθεί προκειμένου να αποκρυφτεί η νόμιμη προέλευσή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, σε βάρος των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και πλαστογραφία, οι οποίες υποβλήθηκαν στους αρμόδιους εισαγγελείς πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

