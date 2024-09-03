Τραγικό τροχαίο συνέβη στις 6.30 το πρωί στο Σοφικό Κορινθίας όταν ένα όχημα το οποίο οδηγούσε ένας 18χρονος με συνοδηγό 16χρονο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με το korinthostv να χάσει τη ζωή του ο 16χρονος συνοδηγός ο οποίος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητοι.

Ύστερα από επέμβαση της πυροσβεστικής οι δύο νεαροί απεγκλωβίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Δυστυχώς, ήταν αργά για τον 16χρονο, καθώς oι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο 18χρονος οδηγός τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας Kορίνθου.

Πηγή: skai.gr

