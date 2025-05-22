Συνελήφθη από την υπηρεσία του Οργανωμένου Εγκλήματος η γυναίκα που φέρεται να συστηνόταν ως «PR» και να εξαπατούσε συστηματικά πολίτες.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν την Πέμπτη, στην Αθήνα, δυνάμει σχετικού εντάλματος σύλληψης για απάτες, μια γυναίκα η οποία φέρεται να συστηνόταν ως «PR». Η γυναίκα κατηγορείται για απάτη κατ' εξακολούθηση από την οποία, η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου κρυβόταν.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει ότι προηγήθηκε έρευνα από την οποία διαπιστώθηκε ότι, η συλληφθείσα, τουλάχιστον από τον Μάιο του 2024, έπειθε με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών τα θύματά της, ότι είχε τη δυνατότητα να διοργανώσει ταξίδια αναψυχής σε χαμηλότερες τιμές, εισπράττοντας χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν στα έξοδα του ταξιδιού, όπως αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία κ.λπ., χωρίς όμως αυτά να πραγματοποιούνται.

Μάλιστα, με αφορμή αγώνες του φάιναλ φορ της Euroleague που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι των ΗΑΕ προσέγγισε άτομα, παρουσιάζοντας ότι είχε τη δυνατότητα να τους προμηθεύσει με εισιτήρια, καθώς και να οργανώσει ταξιδιωτικά πακέτα από και προς τη χώρα αυτή.

Όπως προέκυψε, με το ανωτέρω modus operandi, κατάφερε να εξαπατήσει τουλάχιστον 50 άτομα, αποκομίζοντας συνολικά πάνω από 160.000 ευρώ.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

