Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Άγνωστη είναι η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Βιτωλίων στον Πειραιά.

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Άγνωστη είναι η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

