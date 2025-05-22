Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Βιτωλίων στον Πειραιά.

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Άγνωστη είναι η αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.

Πηγή: skai.gr

