Άγιον Όρος: Επεισόδιο με τραυματία μοναχό στη Μονή Εσφιγμένου

Επίθεση από δυο ρασοφόρους δέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης στις Καρυές του Αγίου Όρους μοναχός της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, με συνέπεια τον τραυματισμό του όπως καταγγέλλει η Μονή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, "η επιβολή του δικαίου και η τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητος του Αγίου Όρους που είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας αποδεικνύεται ότι είναι ανύπαρκτες".

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

«ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΑΠΟ ΓΟΧ ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ

Σήμερα 22 Μαΐου 2025 στις 20:00 το απόγευμα και ενώ τρία μέλη της αδελφότητάς της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου καθάριζαν από τα χόρτα ένα παρτέρι που βρίσκεται κοντά στο υπό κατάληψη τμήμα του αντιπροσωπείου της μονής στις Καρυές, στα πλαίσια του ετήσιου ευπρεπισμού για την επικείμενη πανήγυρη του μοναστηριού της εορτής της Αναλήψεως, ξαφνικά και χωρίς καμία αιτία, τους επιτέθηκαν δύο άτομα αγνώστων στοιχείων.

Τα επιτιθέμενα άτομα βγήκαν από το υπό κατάληψη κτήριο της Μονής μας και ενώ φορούσαν ράσα, δεν ανήκουν στο Άγιο Όρος και στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο ένας από αυτούς τραυμάτισε ένα από τα μέλη της αδελφότητας της Μονής Εσφιγμένου, χτυπώντας τον με κάποιο αντικείμενο στο κεφάλι και με γροθιές. Επίσης, προπηλάκισε βρίζοντας και απειλώντας άλλους δύο πατέρες, ενώ τους έριξε βρώμικα νερά.

Κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο παρέλαβε τον τραυματία που νοσηλεύεται στο Κέντρο Υγείας Αγίου Όρους και ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Καρεών.

Η αδελφότητα της μονής Εσφιγμένου για μία ακόμη φορά καταγγέλλει την αδιαφορία της Ελληνικής Κυβέρνησης χάρη στην οποία διαιωνίζεται η κατάληψη, τόσο στο μοναστήρι όσο και στο Αντιπροσωπείο στις Καρυές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και αυτή ακόμα η σωματική ακεραιότητα των μελών της.

Η επιβολή του δικαίου και η τήρηση της ασφάλειας και της νομιμότητος του Αγίου Όρους που είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της πολιτείας αποδεικνύεται ότι είναι ανύπαρκτες.

Ζητούμε τα αυτονόητα:

την προστασία της ζωής μας,

την αξιοπρέπεια της διαβίωσης,

την προστασία της θρησκευτική μας ελευθερίας!

Έλεος πιά!

Εκ της Ιεράς Μονής»

