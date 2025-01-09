Το 24ο μαχητικό αεροπλάνο Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο της Τανάγρας και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώθηκε η πρόσκτηση των συγκεκριμένων αεροσκαφών γαλλικής κατασκευής, με βάση την παραγγελία που είχε γίνει από την Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, η Ελλάδα παράγγειλε 18 αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια προστέθηκαν έξι επιπλέον μαχητικά 4,5 γενιάς.

Τα μαχητικά Rafale έχουν ενταχθεί στην 332 Μοίρα, η οποία λειτουργεί επιχειρησιακά πάνω από έναν χρόνο.

Σημειώνεται ότι ήδη τα ελληνικά Rafale μετέχουν τόσο σε Συμμαχικές ασκήσεις σε επίπεδο ΝΑΤΟ όσο σε εθνικές ενώ έχουν ενταχθεί στον εβδομαδιαίο προγραμματισμό των αεροσκαφών αυξημένης επιφυλακής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.