Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις νεαροί άνδρες τραυματίστηκαν λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στο 1o χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας, όταν το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα τιμών πρατήριου καυσίμων.

Από την εκτροπή τραυματίστηκε θανάσιμα ο 20χρονος επιβάτης, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση κλιμακίου της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν ο οδηγός και ακόμη δύο επιβάτες. Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ξάνθης με σταθμούς του ΕΚΑΒ.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

