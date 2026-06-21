Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού και τις αναφορές του στη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «posokanei.gov.gr».

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα «ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού», ενώ παράλληλα καταδεικνύει – όπως αναφέρει – «όσα δεν έχει κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια», με αποτέλεσμα η χώρα να καταγράφει υψηλές επιδόσεις σε πληθωρισμό και ακρίβεια.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι οι μέχρι σήμερα παρεμβάσεις της κυβέρνησης, όπως τα «καλάθια», οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι παρεμβάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. «Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτησή του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο – όπως τονίζει – συνεχίζει να πλήττει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές για τη μείωση του κόστους ζωής, την πρόσβαση σε βασικά αγαθά, φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, καθώς και αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς.

«Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ, το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, καταλήγοντας πως «άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο πολιτική αλλαγή».

Πηγή: skai.gr

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