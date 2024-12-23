Θύμα βιασμού κατήγγειλε πως έπεσε ένα 8χρονο αγόρι από δυο ανήλικους στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την καταγγελία του αγοριού στην Ασφάλεια Πατρών, το απόγευμα του Σαββάτου 21/12/2024, επί της οδού Σωκράτους, δυο αγόρια 16 ετών τον πλησίασαν και με την χρήση σωματικής βίας τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.

Συνελήφθη 16χρονος με την κατηγορία του βιασμού του 8χρονου Ρομά, αλλά και ο πατέρας του για παραμέληση ανηλίκου, αναφέρει το pelop.gr.

Σήμερα, Δευτέρα, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, ενώ για το αγόρι παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.