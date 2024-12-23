Αλλάζει η εικόνα των σταθμών του Μετρό της Αθήνας

Ανανεώνεται σταδιακά η εικόνα των σταθμών του Μετρό της Αθήνας, στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράμματος ανακαίνισης του δικτύου, που είναι αυτήν την περίοδο σε εξέλιξη.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, ο κεντρικός σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», 25 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του, εμφανίζει πλέον αισθητά βελτιωμένη εικόνα.

Οι μεγάλης κλίμακας εργασίες χρωματισμού των επιφανειών του σταθμού και η αλλαγή των ηλεκτρονικών οθονών σε όλα τα επίπεδα είναι παρεμβάσεις, που συμβάλλουν στην αισθητική, αλλά και ουσιαστική αναβάθμισή του.

Στο κλίμα των ημερών μάλιστα, ο σταθμός «Σύνταγμα» φόρεσε τα γιορτινά του και υποδέχεται τους επιβάτες με ένα εντυπωσιακό σε λάμψη και διαστάσεις χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Παρόμοιες τεχνικές παρεμβάσεις ολοκληρώθηκαν και στον σταθμό «Πανόρμου», για τον χρωματισμό του οποίου εφαρμόστηκαν πιλοτικά φωτοκαταλυτικά χρώματα. Πρόκειται για μια καινοτόμο και πολλά υποσχόμενη λύση, που δοκιμάζεται στον συγκεκριμένο σταθμό και στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος και την κτιριακή εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι τεχνικές εργασίες στους εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς χώρους του σταθμού «Χαλάνδρι».

Η πρώτη φάση του προγράμματος χρωματισμού εγκαταστάσεων του δικτύου του Μετρό, είναι προϋπολογισμού 770.000 ευρώ. Για τη συνέχιση και διεύρυνσή του, επίκειται η προκήρυξη νέου διαγωνισμού, ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός συνολικού σχεδίου της ΣΤΑ.ΣΥ για την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό της Αθήνας, με ορίζοντα σταδιακής υλοποίησης την επόμενη 5ετία. Ο σχεδιασμός αφορά σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων στους κρίσιμους τομείς της λειτουργίας και συντήρησης δικτύου, που θα επιτρέψει στη ΣΤΑ.ΣΥ να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο και να βελτιώσει περαιτέρω τις παρεχόμενες προς τον επιβάτη υπηρεσίες.

