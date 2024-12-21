Πάτρα: Εισαγγελική παρέμβαση για κακοποίηση μαθητή σε σχολική εκδρομή

Τη διενέργεια έρευνας για τις καταγγελίες περί κακοποίησης μαθητή σε 5νθημερη εκδρομή λυκείου της Πάτρας στη Θεσσαλονίκη, διέταξε με παρέμβασή του ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Νίκος Νικολάου.

Ο εισαγγελικός λειτουργός χθες το πρωί έδωσε παραγγελία με τη μορφή του κατεπείγοντος προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας, προκειμένου να διερευνηθούν τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα για τέλεση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων ποινικών αδικημάτων.

Θυμίζουμε πως με όσα έγιναν γνωστά ομάδα μαθητών κατά τη διάρκεια εκδρομής ανάγκασε συμμαθητή τους να να πιεί ποτό με ούρα, ενώ ένας από την ομάδα τον ξυλοκόπησε.

Πάντως από την πλευρά του σχολείου δεν έχει γίνει καμιά ενέργεια για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.

Ενώ η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευγενία Πιερρή γνωστοποίησε πως ήδη έχει διαταχθεί έρευνα προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

