Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αστυνομικοί εντόπισαν τον 12χρονο να οδηγεί αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της μητέρας του, σε κεντρικά σημεία της Κάτω Αχαΐας από τα οποία διέρχονται οχήματα και πεζοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ζωής και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Έπειτα από λίγη ώρα εντοπίστηκε ο πατέρας του ανήλικου και συνελήφθη, διότι διέφυγε της προσοχής του ο ανήλικος, με αποτέλεσμα να εκτεθεί σε άμεσο κίνδυνο. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πηγή: skai.gr

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