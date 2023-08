«Ο Νίκος έγραψε το όνομά του - Ζούμε ένα θαύμα», δήλωσε ο πατέρας του 29χρονου που πυροβολήθηκε για μία προσπέραση Ελλάδα 17:29, 29.08.2023 linkedin

Ο 29χρονος Νίκος δίνει την δίκη του μάχη στο Βενιζέλειο Νοσκομείο Ηρακλείου καθώς τα ξημερώματα της 3ης Αυγούστου πυροβολήθηκε στο κεφάλι από 22χρονο επειδή τον προσπέρασε - Σύμφωνα με τον πατέρα του, η αντιληπτική ικανότητα του Νίκου είναι όπως πριν τον πυροβολισμό