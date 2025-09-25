Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Τα ολιγομελή και ομοιογενή μας τμήματα, το 60λεπτο μάθημα για τους μαθητές μας, τα 66 βιβλία συγγραφέων καθηγητών μας, τα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων, τα στατιστικά αποτελέσματα των διαγωνισμάτων προσομοίωσης με την απόκλιση των μαθητών από το Μ.Ο. κάθε διαγωνίσματος και συνολικά το σύστημα επιτυχίας που εφαρμόζουμε σε όλα μας τα παραρτήματα, επιτυγχάνει υπερδιπλάσια ποσοστά επιτυχίας στις πανελλαδικές εξετάσεις από τον αντίστοιχο εθνικό μέσο όρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούσαν το όραμα του Μαθηματικού, ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ κ. Θοδωρή Καλαϊτζίδη και συνθέτουν την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση στον φροντιστηριακό χώρο.

Φέτος ολοκληρώθηκε σημαντική οικονομική επένδυση και αναβαθμίστηκε περαιτέρω η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα των φροντιστηρίων μας ΑΡΤΕΜΙΣ.

Θοδωρής Καλαϊτζίδης

Κάθε μαθητής μας λαμβάνει κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης Artemis. Ένα σύγχρονο και εύχρηστο σύστημα με το οποίο ο μαθητής πριv αρχίσουν τα μαθήματα εκπαιδεύεται και:

• με ένα κλικ συνδέεται στο μάθημά του αν παρακολουθεί μαθήματα στο διαδικτυακό μας φροντιστήριο

• βλέπει το πρόγραμμά του,

• αναρτά τις εργασίες του και τις λαμβάνει διορθωμένες,

• έχει πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες με όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό,

• συμμετέχει ζωντανά στα διαγωνίσματα του Ομίλου,

• μπορεί οποτεδήποτε να στέλνει τις απορίες του στους καθηγητές του,

• λαμβάνει τα Δελτία Προόδου με τους βαθμούς του και τις παρατηρήσεις των καθηγητών.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης στο φροντιστήριο ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα μέσω του ΑΡΤΕΜΙΣ διαδικτυακά. Στο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δεν χάνεται καμία ώρα μαθήματος. Ταυτόχρονα οι γονείς με τους δικούς τους κωδικούς ανατροφοδοτούνται στο κινητό τους καθημερινά με την πρόοδο του παιδιού τους μετά από κάθε μάθημα.

Οι μαθητές μας και όλοι οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ αξιολογούν κάθε χρόνο τους καθηγητές, τα βιβλία, την οργάνωση και το σύστημά μας.

Στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ποραγματοποιούνται ενημερώσεις γονέων σε καθημερινή βάση (με προσωπικό κωδικό γονέα μέσω διαδικτύου), σε εβδομαδιαία βάση (με πρόγραμμα καθηγητών), σε μηνιαία (τηλεφωνική επικοινωνία υπεύθυνων τμημάτων), αλλά και σε ετήσια βάση (με 3 ημέρες γονέων).

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ δίπλα στην ελληνική οικογένεια για την σχολική περίοδο 2025-2026 κρατούν τις τιμές σταθερές και δεν κάνουν καμία αύξηση διδάκτρων.

Γιατί η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, όχι πολυτέλεια.

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρέχουν ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυχίας που συνιστούν τη μέθοδο εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες να κλείσετε ένα ραντεβού γνωριμίας μαζί μας η να δείτε ποιο κέντρο μας σας εξυπηρετεί εδώ

www.diakrotima.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.