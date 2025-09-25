Δικογραφία για 28χρονο που έστελνε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Του Μάκη Συνοδινού

Δικογραφία σε βάρος 28χρονου που έστελνε απειλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του κ. Μαρινάκη, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

