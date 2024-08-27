Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr- Η στρατηγική για περιφερειακά σχέδια

Η δημόσια ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr, μέσα από την οποία κάθε πολίτης έχει άμεση πρόσβαση στα κρίσιμα έργα –άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ – σε κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή ενότητα και Δήμο της χώρας, παρουσιάστηκε το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε εκδήλωση στην οποία παρέστησαν και μίλησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα, για σκοπούς ευρύτερης ενημέρωσης, διαφάνειας αλλά και λογοδοσίας, είναι αναρτημένα τα πλήρη στοιχεία χρηματοδότησης και προόδου υλοποίησης, που αφορούν ένα σύνολο περίπου 6.000 έργων και παρεμβάσεων, συνολικού ύψους άνω των 77 δισ. ευρώ, για την αναβάθμιση των Δικτύων και των Υποδομών, για τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα και την Πράσινη Μετάβαση, για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής όλων των κατοίκων.

Κ. Γκιουλέκας: «Πολιτικοί και εθνικοί κυρίως οι λόγοι που επιβάλλουν να “ατσαλώσουμε” τη Μακεδονία και τη Θράκη»

Την εκδήλωση, με θέμα: «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη / Παρουσίαση Ψηφιακής Πλατφόρμας erga.gov.gr», που ολοκληρώθηκε με την ομιλία του πρωθυπουργού, άνοιξε ο υφυπουργός Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας- Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας.

«Είναι κυρίως λόγοι πολιτικοί και εθνικοί που επιβάλλουν να "ατσαλώσουμε" τη Μακεδονία και τη Θράκη, λόγω και των ευαισθησιών που υπάρχουν εδώ», επισήμανε ο κ. Γκιουλέκας, σημειώνοντας ότι «η Μακεδονία και η Θράκη, η Θεσσαλονίκη, νομοτελειακά θα πρωταγωνιστήσουν κατά το επόμενο διάστημα» και «όσο πιο γρήγορα δοθούν οι δυνατότητες, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει η ανάπτυξη στον βορειοελλαδικό χώρο και το όφελος είναι διπλό».

Υπογραμμίζοντας ότι η «εντολή» δια στόματος του πρωθυπουργού είναι «να σηκώσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη», ο κ. Γκιουλέκας ανέφερε ότι ο ρόλος που διαδραματίζει η περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς η Βόρεια Ελλάδα συνορεύει με τέσσερα κράτη και η γεωπολιτική της θέση της είναι μοναδική. «Σήμερα είναι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το γεγονός ότι βρισκόμαστε πλησιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα με τα κράτη στα βόρεια και τα ανατολικά σύνορά μας, όταν κάποτε αυτό, σε προηγούμενες δεκαετίες, ήταν μειονέκτημα. Σήμερα είναι συγκριτικό πλεονέκτημα η εγγύτητα μας με μεγάλες πόλεις και αγορές, που βρίσκονται κυριολεκτικά δίπλα μας», εξήγησε.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητα των πολιτών υπογράμμισε ότι στόχος είναι η βελτίωσή της αλλά και η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας μαζί τους. «Πάμε εμείς κοντά στους συμπολίτες μας για να τους προσφέρουμε τα εργαλεία που υπάρχουν για την ανάπτυξη του τόπου μας», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη σύγκληση του Συντονιστικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης με στόχο την παρακολούθηση των παρεμβάσεων άμβλυνσης των επιπτώσεων στο κυκλοφοριακό από την κατασκευή του Fly Over, ενώ γνωστοποίησε ότι μετά την 88η ΔΕΘ «προγραμματίσαμε μια μεγάλη περιοδεία σε όλους τους Νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης και τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με τη συνεργασία των περιφερειών, των δήμων, των επιμελητηρίων, των εμπορικών συλλόγων, για να γνωρίσουμε καλύτερα τα εργαλεία του αναπτυξιακού νόμου, να προωθήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις, να τονώσουμε την επιχειρηματικότητα, να βοηθήσουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Στην τοποθέτησή του ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και χαμένες ευκαιρίες για την περιοχή της Βόρειας Ελλάδας κατά τα προηγούμενα χρόνια, μιλώντας για «την εποχή των μουσαμάδων, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι προχωρούν δήθεν μεγάλα έργα, τα οποία στην πραγματικότητα ήταν σταματημένα, ακινητοποιημένα». «Κάποτε οι Θεσσαλονικείς υφίσταντο την ταλαιπωρία της έλλειψης έργων υποδομής, αλλά και προσοχής από το κεντρικό κράτος. Σήμερα οι Θεσσαλονικείς υφίστανται την ταλαιπωρία, που προκαλούν έργα, τα οποία κατασκευάζονται, προκειμένου η πόλη αλλά και ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη, να αποκτήσουν σύγχρονες υποδομές και έργα απαραίτητα για να προχωρήσουμε στο μέλλον, με αισιοδοξία, αλλά και με βάσιμες ελπίδες και προσδοκίες», σημείωσε.

Αθ. Κοντογεώργης: «Η πλατφόρμα "erga.gov.gr" θα σηματοδοτήσει ένα νέο πρότυπο περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού»

Η ψηφιακή πλατφόρμα erga.gov.gr «θα φιλοξενήσει, θα ενσωματώσει και θα σηματοδοτήσει ένα νέο πρότυπο περιφερειακού και τοπικού σχεδιασμού, προκειμένου να πετύχουμε πιο γρήγορα τη συνοχή, τη σύγκλιση και την ανταγωνιστικότητα», επισήμανε στην τοποθέτησή του ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Αθανάσιος Κοντογεώργης.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση από την πρώτη θητεία έθεσε ως προϋπόθεση «η ανάπτυξη να αφορά όλους και αυτό σημαίνει ομοιογενή και αναλογική κατανομή μιας δίκαιης ανάπτυξης και ταυτόχρονα βέβαια να καταπολεμήσουμε ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές ανισότητες που μπορεί να επιμένουν», καθώς «έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος από το 2019 και μετά, όμως κάποιες ανισότητες προφανώς και επιμένουν».

Ο κ. Κοντογεώργης στάθηκε στον χάρτη της πλατφόρμας όπου με ένα «κλικ» ο κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει γνώση των έργων στην περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα και το δήμο όπου ζει λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο πολίτης να αισθάνεται ότι και γνωρίζει και συμμετέχει στο κοινό αφήγημα. Να υπάρχει εμπιστοσύνη σε όλες τις πλευρές».

Ν.Παπαθανάσης: «Στόχος μας κάθε ευρώ να πηγαίνει προς την κοινωνία και την οικονομία»

«Η κυβέρνηση συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της έργο. Στόχος μας είναι να καλύψουμε το κενό και κάθε ευρώ πρέπει να πηγαίνει προς την κοινωνία και την οικονομία. Να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, οι νέες και οι νέοι να βρίσκουν δουλειά και να μειώνεται η ανεργία», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Αναλύοντας τα στοιχεία για την Κεντρική Μακεδονία, ο υπουργός τόνισε πως το 2023 η ανεργία μειώθηκε κατά 5,5% και ανήλθε σε 14,1%, από το 19,6% που ήταν το 2019. Πρόσθεσε, δε, πως το ΑΕΠ αυξήθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 21% και υπογράμμισε πως σήμερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας λειτουργούν περισσότερες από 22.290 επιχειρήσεις, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξης του 17,8%.

«Πρέπει να λαμβάνουμε σοβαρά τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας, ώστε να μπορούμε να σχεδιάζουμε με τα καλύτερα εργαλεία και να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην Κεντρική Μακεδονία αξιοποιούμε όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας, καθώς έχει την πλεονεκτική γεωγραφική θέση που την καθιστά διάδρομο των ηπειρωτικών δικτύων μεταφορών, επικοινωνίας της χώρας προς τις χώρες της Βαλκανικής και κύριο διαμετακομιστικό κόμβο για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης», συμπλήρωσε ο κ.Παπαθανάσης.

Χρ.Σταϊκούρας: «Πολύ καλό έργο το Flyover για τη Θεσσαλονίκη»

Το Μετρό Θεσσαλονίκης και η κατασκευή του Flyover στην περιφερειακή οδό ήταν τα έργα, στα οποία εστίασε κατά την τοποθέτησή του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός χαρακτήρισε το Μετρό «το πλέον εμβληματικό έργο» στην πόλη αναφέροντας πως παραδίδεται τους επόμενους μήνες. «Το 94,6% του έργου έχει ολοκληρωθεί. Τελειώνουν οι κατασκευαστικές εργασίες, πραγματοποιούνται δοκιμές των συστημάτων και είμαστε στη διαδικασία της πιστοποίησης. Και θα έχουμε και Μετρό και αρχαία», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά δεσμεύτηκε πως θα ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2025. «Σήμερα το ποσοστό ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου είναι 89,4%», πρόσθεσε. Ο κ.Σταϊκούρας υπογράμμισε, επίσης, πως «υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για να προχωρήσουμε σε ορθολογική, ρεαλιστική και αξιόπιστη πρόταση για επέκταση του Μετρό πρωτίστως προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη».

Σχετικά με το Flyover ο υπουργός είπε πως «είναι πολύ καλό έργο για τη Θεσσαλονίκη», δηλώνοντας πως θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027. «Ξέρω τη δυσπιστία που είχατε. Όχι τόσο για τη χρησιμότητα, όσο για τις δυσμενείς συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 και χαίρομαι που βλέπετε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος ως προς την υλοποίηση του. Γιατί βλέπετε 250 άτομα και 80 βαρέα μηχανήματα να εργάζονται εκεί σε καθημερινή βάση. Συνεπώς πάμε να το τελειώσουμε, παρά τα εμπόδια, παρά τις πρόσκαιρες δυσκολίες που έρχονται από κάποιες συλλογικότητες και να το αποδώσουμε έγκαιρα στους πολίτες», είπε.

Υποστήριξε, δε, πως ενώ το έργο ξεκίνησε με επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών της τάξης του 40% «με συντονισμένες ενέργειες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα μειώθηκε σήμερα στο 25%», όμως, «αυτό δεν είναι αντικείμενο θριαμβολογίας, είναι αντικείμενο να εργαστούμε πιο σκληρά, πιο μεθοδικά για να περιορίσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις δυσμενείς συνέπειες».

Θ. Σκυλακάκης: Κίνητρα για εγκατάσταση αντλιών θερμότητας στη Θεσσαλονίκη στο επόμενο «Εξοικονομώ» με στόχο τη μείωση των μικροσωματιδιών

«Είναι σήμερα μία σημαντική μέρα γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε πράγματα που έχουν ήδη ξεκινήσει και είτε είναι σε διαγωνιστική εξέλιξη, είτε σε υλοποίηση, είτε έχουν αρχίσει να παραδίδονται», ανέφερε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, παρουσιάζοντας συνοπτικά τις παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

«Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε μία συνολική στρατηγική που είναι ταυτόχρονα και πράσινη και αναπτυξιακή αλλά και διασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη αυτονομία, δυνατότητα της χώρας να κινείται με τις δικές της δυνάμεις», είπε, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περιβαλλοντική πτυχή της απόδοσης του έργου του μετρό στη Θεσσαλονίκη. «Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό των μετακινήσεων στην πόλη γίνεται με βενζίνη και πετρέλαιο που εισάγουμε από το εξωτερικό, σχεδόν το 100% των μετακινήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα μετακινούνται πλέον στην πραγματικότητα οι άνθρωποι μέσω του μετρό, μέσω των ηλεκτρικών λεωφορείων με αέρα και ήλιο, γιατί ταυτόχρονα προχωρούμε σε μία ενεργειακή μετάβαση που έχει ήδη φτάσει στο 57% τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό ενεργειακό μείγμα και πηγαίνουμε ταχύτατα για το 80%», εξήγησε.

Ο κ. Σκυλακάκης αναφέρθηκε και στα έργα που αφορούν τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων δυτικού και ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας πως «και οι δύο διαδικασίες οδηγούν τώρα σε ανάδειξη αναδόχου, έχουμε έργα 230 εκ. ευρώ αθροιστικά, τα οποία θα αποτελέσουν καταλύτη για τη διαχείριση των αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη».

Σχετικά με την παρουσία μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης ο υπουργός επισήμανε ότι «ένα κομμάτι αυτού του προβλήματος θα λυθεί με το μετρό και την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στον ΟΑΣΘ, αλλά θα χρειαστεί και πρόσθετη προσπάθεια με τα τζάκια που λειτουργούν στην πόλη».

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι στον επόμενο κύκλο του προγράμματος «Εξοιονομώ» και «ειδικά για τις πόλεις που έχουν θέμα μικροσωματιδιών -κυρίως Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα- θα έχουμε αυξημένα κίνητρα, για να προχωρήσει ταχύτερα η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας που είναι μία πολυ καλή ενεργειακή λύση για τα νοικοκυριά».

Τ. Θεοδωρικάκος: Μέσα από ένα νέο παραγωγικό μοντέλο η επίτευξη του στόχου της διπλής σύγκλισης

Τη θέση ότι ο στόχος της διπλής σύγκλισης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την Ελλάδα, με σταθερά χαρακτηριστικά του την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, διατύπωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

«Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία, αλλά και ολόκληρη η Μακεδονία και η Θράκη, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην πραγματικότητα η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας και μιας πιο ισχυρής βιομηχανίας για την Ελλάδα», σημείωσε.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη ΒΙΠΕ Σίνδου υπενθυμίζοντας ότι είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο της Ελλάδας, αλλά και των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου, που εκτείνεται σε 12.500 στρέμματα, διαθέτει 560 ενεργές εταιρείες που παράγουν το 3% του ΑΕΠ της Ελλάδας, και σε αυτό απασχολούνται 20.000 εργαζόμενοι. Υπενθύμισε ότι στη ΒΙΠΕ Σίνδου υλοποιούνται επενδύσεις άνω των 15,5 εκατ. ευρώ, με τα 7,5 εκατ. ευρώ να αφορούν σε πόρους του υπ. Ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόσθεσε δε, ότι αντίστοιχα έργα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, γίνονται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στα Βιομηχανικά Πάρκα Κιλκίς και Σερρών.

Για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργου ύψους τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ και στόχος είναι να διαμορφωθεί σε ένα σύγχρονο κέντρο με χρήσεις Logistics, Μεταποίησης και ζωνών ελεύθερου εμπορίου. «Η υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών ανατέθηκε στη μονάδα συμβάσεων στρατηγικής σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και η σύμβαση παραχώρησης εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του 2025», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς ThessIntec ο υπουργός υπογράμμισε ότι με την ίδρυση του «φιλοδοξούμε να μετατρέψουμε τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα της καινοτομίας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Μεσογείου». Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που χρηματοδοτεί το υπ. Ανάπτυξης με 33 εκατ. ευρώ και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προσθέτοντας ότι τα 10 εκατ. ευρώ έχουν ήδη μπει στο λογαριασμό της εταιρείας ανάπτυξης του Thess Intec και ότι «έχουμε την υποχρέωση αυτά τα χρήματα να τα επενδύσουμε μέχρι το τέλος του 2024».

Α. Γεωργιάδης: Το Ογκολογικό και το Παιδιατρικό θα είναι τα καλύτερα νοσοκομεία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στα μεγάλα έργα στον τομέα Υγείας που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και θα ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια αναφέρθηκε ο Yπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης , σημειώνοντας ότι το Ογκολογικό Νοσοκομείο που θα οικοδομηθεί σε έκταση 150 στρεμμάτων στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου (προϋπολογισμού 350 εκατ ευρώ) και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο το οποίο οικοδομείται στο Φίλυρο, θα είναι τα καλύτερα νοσοκομεία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα ανέφερε ότι σε λίγες ημέρες θα έχει εκδοθεί η οικοδομική άδεια για την ανέγερση στο νοσοκομείο Παπανικολάου κτιρίου αφιερωμένου σε κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες και εργαστήρια Αιματολογικής Κλινικής, προϋπολογισμού 13,5 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης αναφέρθηκε στο έργο αναδιαμόρφωσης του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Ιπποκρατείου, προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων, καθώς και στη νέα Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ογκολογικούς ασθενείς που κατασκευάζεται στο Παπαγεωργίου, προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων.

Σημείωσε επίσης ότι ανακαινίζονται και εκσυγχρονίζονται σχεδόν όλα τα Κέντρα Υγείας της Κεντρικής Μακεδονίας και θα αποδοθούν έως το Δεκέμβριο του 2025. Παράλληλα επισήμανε ότι ότι «σήμερα διανύουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης και αγοράς εξοπλισμού του ΕΣΥ από την ίδρυσή του» .

Απαντώντας στη κριτική περί κατάρρευσης του ΕΣΥ, περί ελλείψεων προσωπικού και περί υποχρηματοδότησης των νοσοκομείων ανέφερε: «Σε όλα τα νοσοκομεία της Κεντρικής Μακεδονίας το προσωπικό που υπηρετεί -γιατροί νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό- τον Μάιο του 2024 ανήλθε στις 14.842, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 13.106, δηλαδή αυξήθηκε κατά 1.736.

Οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων αυξήθηκαν με χαρακτηριστικά παραδείγματα την αύξηση το προϋπολογισμού κατά 71,4% του Ιπποκρατείου, κατά 57,7% του ΑΧΕΠΑ, κατά 25,8% του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος, κατά 38,1% του Θεαγενείου, κατά 63,5% του Νοσοκομείου Χαλκιδικής, κατά 62,8% του Νοσοκομείου Κιλκίς, κατά 110% του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Γουμένισσας, κατά 42,5% του Παπανικολάου, κατά 63,1% του Νοσοκομείου Γιαννιτσών και κατά 59,2% του Νοσοκομείου Έδεσσας.

«Η πραγματικότητα στον χώρο της Υγείας και για την Κεντρική Μακεδονία είναι ότι σήμερα μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό και ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα. Άρα προφανώς δεν καταρρέουμε», σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Λ. Μενδώνη: Οι αρχαιότητες στον σταθμό Βενιζέλου και τα δύο μουσεία αφιερωμένα στο Μετρό

Με την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνεται και το «τιτάνιο και εξαιρετικά σύνθετο έργο» που εκτελείται στο σταθμό Βενιζέλου, με την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων που αποσπάστηκαν στη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι διασώθηκαν και αναδεικνύονται τα τεκμήρια της μακράς ιστορικής διάρκειας της πόλης απ’ την ίδρυσή της έως τους τελευταίους αιώνες, με πρωτοπόρες και καινοτόμες λύσεις, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες.

Η κ. Μενδώνη επισήμανε ότι χάρη στην απόφαση «και μετρό και αρχαία» η Θεσσαλονίκη εξασφάλισε μία πρωτιά: «Διαθέτει ένα εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο περίπου 1.300 τετραγωνικών μέτρων ενταγμένο στο κέλυφος του σταθμού. Ο πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, το υπουργείο Πολιτισμού σε άριστη συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και την “Ελληνικό Μετρό”, δείξαμε έμπρακτα το σεβασμό μας στο παρελθόν, δείχνουμε έμπρακτα το σεβασμό μας στο παρόν και στο μέλλον Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αναφέρθηκε στα δύο μουσεία που θα είναι αφιερωμένα στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη είναι -όπως είπε, στο μητροπολιτικό πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά, το έργο της αποκατάστασης του κτηρίου στρατωνισμού Α3, περίπου 3.500 τ.μ. το οποίο θα φιλοξενήσει ένα από τα δύο μουσεία, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το μουσείο αναμένεται να παραδοθεί ολοκληρωμένο στο τέλος του 2025. «Σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται και το σύνολο των μελετών για τη δημιουργία του δεύτερου μουσείου που έχουμε σχεδιάσει, πάλι με ευρήματα του μετρό, όπου εδώ όμως δεν είναι τα απλά κινητά, είναι τα μεγάλα αποσπασμένα, τα οποία δείχνουν την πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης», επισήμανε η κ. Μενδώνη. Το συγκεκριμένο μουσείο θα βρίσκεται στη διασταύρωση των τροχιογραμμών (crossover) στο σταθμό «Σιντριβάνι» και έχει προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια ευρώ, για τα οποία αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης.

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε γενικότερα στα έργα και τις δράσεις πολιτισμού που υλοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ και με τα οποία ενισχύεται η οικονομία της περιοχής, μέσα από την δυναμική που έχει αποκτήσει πια και στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη ο πολιτιστικός τουρισμός.

Δ. Πολίτης: Σύντομα ο διαγωνισμός για αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου

Για τα μεγάλα έργα που «τρέχει» το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ, Δημήτρης Πολίτης, λέγοντας ότι το με την υλοποίηση του σχεδίου ανάπλασης της ΔΕΘ, ο επιχειρηματικός και εκθεσιακός τουρισμός στην πόλη θα αποκτήσει νέα προοπτική.

Για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει εγκριθεί το master plan- «έτσι ώστε να ξεκλειδωθεί το υπόλοιπο των υποχρεωτικών επενδύσεων, που αφορούν 130 εκατ. ευρώ για την επέκταση της 6ης προβλήτας, 7 εκατ. ευρώ για τη συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού και 23 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του παλαιού τελωνειακού σταθμού».

Για τη μαρίνα Καλαμαριάς, τόνισε ότι μετά από τη δέσμευση του υπουργείου Τουρισμού ότι εντός του Νοεμβρίου θα εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση χωροθέτησης, αμέσως μετά «θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία».

Για την αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο κ. Πολίτης είπε ότι «εντός της επόμενης εβδομάδας, ίσως και την τρέχουσα θα έχουμε τον διαγωνισμό που θα γίνει με τη μορφή του ανταγωνιστικού διαλόγου, και δέσμευσή μας αποτελεί να προκηρυχθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες».

Για το κυβερνείο στο δήμο Καλαμαριάς, είπε ότι ξεκίνησε η συνεργασία ΕΤΑΔ, Υπεραταμείου και Βουλής των Ελλήνων, ενώ πρόσθεσε ότι ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση και ανάπλαση της έκτασης του πρώην κάμπινγκ στην Αγία Τριάδα, «ενός χώρου που για 10ετίες ήταν παρατημένος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.