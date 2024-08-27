Λογαριασμός
Ο Μιχάλης Ιγνατίου στον ΣΚΑΪ

Αναλαμβάνει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη θέση του αναλυτή διεθνών θεμάτων, στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού

Ιγνατίου

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία του με τον Μιχάλη Ιγνατίου, που αναλαμβάνει, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη θέση του αναλυτή διεθνών θεμάτων, στον ενημερωτικό τομέα του σταθμού.

Ο Μιχάλης Ιγνατίου είναι διακεκριμένος δημοσιογράφος με μακρά πορεία στον χώρο των ΜΜΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο ΣΚΑΪ τον καλωσορίζει και του εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

