Σε ακόμα δύο συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια προχώρησε το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιλκίς, μετά τη διερεύνηση δύο διαφορετικών περιστατικών πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν χθες σε περιοχές του Δήμου Παιονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην πρώτη περίπτωση, στην περιοχή του Πολυκάστρου, 63χρονος προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 13:59, κατά τη διάρκεια οδήγησης Ι.Χ. φορτηγού οχήματος με επικαθήμενο ρυμουλκό, όταν από τον τροχό του οχήματος προκλήθηκαν σπινθήρες. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 2,5 στρέμματα με ξηρά χόρτα στο πρανές της επαρχιακής οδού Πολυκάστρου-Ευζώνων και 7,5 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Στη δεύτερη περίπτωση, στο 538ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών-Ευζώνων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα κοντά στον οικισμό Πλατανιά, 45χρονος προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 14:56, κατά τη διάρκεια εργασιών αποψίλωσης, όταν έθεσε φωτιά σε ξηρά χόρτα στο πρανές της εθνικής οδού, με αποτέλεσμα να καεί έκταση περίπου μισού στρέμματος. Συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 15 Ιουλίου φέτος, έχουν επιβληθεί συνολικά 569 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 771.204,44 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 193 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 177 (91,71%) είναι από αμέλεια και οι 16 (8,29%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και υπογραμμίζει πως η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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