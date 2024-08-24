Πάρος: «Άνοιξαν» μονοκατοικία και έφυγαν με το χρηματοκιβώτιο

Διάρρηξη σε μονοκατοικία σημειώθηκε στο νησί της Πάρου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, 40χρονη γυναίκα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας, το μεσημέρι της Πέμπτης, ότι άγνωστοι εισέβαλαν στο σπίτι όπου έμενε και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η γυναίκα στους αστυνομικούς, μέσα σε αυτό υπήρχαν 3.000 ευρώ, ένα ρολόι αξίας 50.000 ευρώ, ένα ζευγάρι λευκόχρυσα σκουλαρίκια με διαμάντια, αξίας 20.000 ευρώ, μια χρυσή βέρα με μικρά διαμάντια, αξίας περίπου 2.000 ευρώ και ένα λευκόχρυσο δακτυλίδι με κίτρινο διαμάντι, 6 καρατίων, αξίας περίπου 23.000 ευρώ.

Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

