Παρίστανε τον Αχιλλέα Μπέο και έκανε παραγγελία 500 ευρώ σε σουβλάκια

Να εξαπατήσει γνωστή επιχείρηση στο κέντρο του Βόλου, παριστάνοντας τον Δήμαρχο Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, προσπάθησε απατεώνας.

Οπως αναφέρει το The Newspaper, το μεσημέρι της Δευτέρας, ο απατεώνας κάλεσε σε γνωστό ψητοπωλείο της πόλης και έκανε παραγγελία 500 ευρώ σε σουβλάκια και ζήτησε να τα πάνε στο δημαρχείο, καθώς δεν μπορούσε να βγει έξω.

Μάλιστα ο επιτήδειος ζήτησε να του πάρουν και δύο paysafe των 100 ευρώ και να του πουν τους αριθμούς.

Στην προσπάθεια να πείσει τον ιδιοκτήτη, του τόνισε ότι θα περάσει ο ίδιος να πληρώσει το συνολικό αντίτιμο των 700 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης κατάλαβε την απάτη και από τη φωνή και από την παράξενη παραγγελία και έκλεισε το τηλέφωνο.

Μάλιστα ο απατεώνας δε σταμάτησε εκεί, ξανακάλεσε στο κατάστημα πάνω στην προσπάθεια να εξαπατήσει, ξεχνώντας ότι είχε καλέσει πριν από λίγη ώρα και έκανε την ίδια ακριβώς παραγγελία με τους ιδιοκτήτες να διασκεδάζουν μαζί του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.