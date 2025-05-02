Του Μάκη Συνοδινού

Στο ΑΤ Κερατσινίου αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες ώρες η σύζυγος και ο πεθερός του 43χρονου Σπύρου Σέββου που βρέθηκε χθες απαγχονισμένος στην αποθήκη του σπιτιού του, στο Κερατσίνι.

Οι αστυνομικοί δίνουν αγώνα δρόμου να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν τον 43χρονο να δώσει τέλος στη ζωή του κάνοντας θηλιά - σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr- από ιμάντα σακ βουαγιάζ, τον οποίο είχε δέσει στον γάντζο του φωτιστικού.

Στο στόχαστρο των Αρχών έχουν μπει τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, περί δανείων που είχε πάρει η οικογένεια.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr, όντως η οικογένεια είχε πάρει δύο δάνεια: ένα για το σπίτι και ένα για το αυτοκίνητο.

Το δάνειο του σπιτιού δεν ήταν στο όνομα του Σπύρου - όπως έχει γραφτεί - αλλά στο όνομα της συζύγου του, ενώ του αυτοκινήτου έμεναν 1300 ευρώ για την εξόφληση του.

Μιλώντας στο skai.gr, o δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου Σπύρου, Αναστάσιος Ντούγκας, είπε ότι όλα τα στοιχεία μιλούν για αυτοκτονία αλλά η οικογένεια θέλει να πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει και είναι στη διάθεση των αρχών.

Η οικογένεια θέλει να μάθει τι ώρα ακριβώς ο 43χρονος έδωσε τέλος στη ζωή του και που έκλεισε το κινητό του τηλέφωνο, ενώ έχουν ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς έγιναν πρόσφατες κινήσεις στον λογαριασμό του.

Υπενθυμίζεται πως ο τραγικός επίλογος γράφτηκε εχτές το μεσημέρι όταν η αδερφή της συζύγου του κατέβηκε στην υπόγεια αποθήκη της πολυκατοικίας ώστε να ελέγξει αν ο μέχρι τότε αγνοούμενος Σπύρος βρισκόταν εκεί. Η εικόνα που αντίκρισε ήταν εφιαλτική ενώ οι σκηνές που εκτυλίχτηκαν θυμίζουν αρχαία τραγωδία.

Δίπλα στον Σπύρο εντοπίστηκε ένα ιδιόχειρο λιτό σημείωμα με το οποίο ο εκλιπών ζητούσε συγνώμη για την πράξη του, ενώ έγραφε «σας αγαπώ».

