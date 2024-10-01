Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τρίτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κάτοικοι και εθελοντές στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή σε δασική έκταση στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, το πύρινο μέτωπο βρίσκεται σε εξέλιξη με πολλές τις διάσπαρτες εστίες να μαίνονται δυτικά στα όρια με την Αχαΐα προς Δερβένι – Ευρωστίνα καθώς και ανατολικά προς Ξανθοχώρι και Λουτρό Κορινθίας, ενώ οι φλόγες κινούνται προς την περιοχή των Τρικάλων.

Στο σημείο επιχειρούν 478 πυροσβέστες με 16 ομάδες δασοκομάντος και 154 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από αέρος αυξήθηκαν σε 22 τα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 14 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη. Το πρωί εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση του χωριού Σοφιανά ενώ κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα Τρίτη όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης στην Κορινθία.

Εναέρια μέσα και από την ΕΕ για την κατάσβεση της φωτιάς

Μετά την ενεργοποίηση από την Ελλάδα του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ χθες το απόγευμα, το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ κινητοποίησε άμεσα τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη από τον μηχανισμό rescEU. Τα αεροσκάφη, που κινητοποιήθηκαν από την Κροατία και την Ιταλία, έχουν ήδη φτάσει στην Ελλάδα.

Η ΕΕ έχει επίσης ξεκινήσει δορυφορική χαρτογράφηση έκτακτης ανάγκης μέσω του συστήματος Copernicus για την παροχή χαρτών στις τοπικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς και είναι έτοιμη να κινητοποιήσει περισσότερη βοήθεια εάν χρειαστεί, όπως τονίζει. Η Κομισιόν σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου των δασικών πυρκαγιών, η Ελλάδα είχε ζητήσει βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ δύο φορές, λαμβάνοντας τότε 5 πυροσβεστικά αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα, καθώς και 7 ομάδες εδάφους, 348 πυροσβέστες και 115 οχήματα. Η Ελλάδα φιλοξένησε επίσης ένα πρόγραμμα προ τοποθετήσεων, στο οποίο πυροσβέστες και οχήματα αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα για αρκετές εβδομάδες.

Κικίλιας: «Σκληρή μάχη στα δύο μέτωπα της φωτιάς στο Ξυλόκαστρο - Έκκληση στους πολίτες να μένουν μακριά από τις φωτιές»

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι και σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα εξαιτίας των αναζωπυρώσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τα εναέρια μέσα, ενώ ισχυρές παραμένουν και οι επίγειες δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν τις εστίες φωτιάς καθώς και τυχόν αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι από τις 12 και μετά το μεσημέρι αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι με ορατό τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

H έκταση του πύρινου μετώπου έφτασε τα 50 χλμ. σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, ενώ οι φλόγες έφτασαν κοντά στην εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, η κυκλοφορία στην οποία διεκόπη χθες το βράδυ. Ωστόσο ο δρόμος άνοιξε νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου στο Δερβένι. — Olympia Odos (@OlympiaOdosSA) October 1, 2024

Τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες

Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν. Ο ένας τραυματίας με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα και ο δεύτερος τραυματίστηκε στο μάτι από τη βολή του νερού.

Παράλληλα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους οικισμών της ευρύτερης περιοχής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε την Κυριακή στην περιοχή Ροζενά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα, σπίτια ενώ κάηκαν δύο άντρες ηλικίας 35 και 40 ετών.

Πηγή: skai.gr

