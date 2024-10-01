Λογαριασμός
Τι λένε τα άστρα για τους πολιτικούς αρχηγούς - Δείτε βίντεο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Ιχθύς. Έχει πολύ σημαντικούς πλανήτες πάνω στον χάρτη της Ελλάδος. Ο πρωθυπουργός πέρασε δύσκολο καλοκαίρι

Αστρολογικές προβλέψεις για τους πολιτικούς αρχηγούς, πραγματοποίησε η Πηνελόπη Παπουτσή, στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή των Αταίριαστων.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Ιχθύς. Έχει πολύ σημαντικούς πλανήτες πάνω στον χάρτη της Ελλάδος. 

Η Ελλάδα, έχει δύο ωροσκόπια, με βάση το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 είναι Υδροχόος και με βάση τον δεύτερο χάρτη της Μεταπολίτευσης, ξεκινά από όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται στις 24 Ιουλίου στις 04:30 το πρωί, έχει δηλαδή ωροσκόπο Λέων. 

Ο πρωθυπουργός πέρασε δύσκολο καλοκαίρι. Έχουμε μια επανάληψη του σκηνικού της δυσκολίας μέσα Δεκέμβρη με αρχές Ιανουαρίου. Εκεί έχει να κάνει και με την ψήφιση του προϋπολογισμού, ίσως και με την επιλογή του προσώπου που θα είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία που έχει μεθαύριο γενέθλια. Αύριο έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική έκλειψη. Οι εκλείψεις είναι δείκτες αλλαγών. Γι' αυτό θα δούμε μέσα στους επόμενους μήνες μια διαδικασία αλλαγών κάτω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας».

Κυριάκος Μητσοτάκης Ζώδια πρωθυπουργός
