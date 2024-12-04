Καταιγιστικές παραμένουν οι εξελίξεις στην υπόθεση του αστυνομικού που μέχρι πρότινος υπηρετούσε στην ασφάλεια της Βουλής και κατηγορείται για ασέλγεια, βιασμούς και πράξεις που μόνο ανατριχίλα προκαλούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του skai.gr μετά τις αποκαλύψεις για το βίαιο παρελθόν του αστυνομικού αλλά και τα μαρτύρια που ζούσαν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος στο Κορωπί τις επόμενες ώρες, διεξάγεται πειθαρχική έρευνα για τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που εξέτασαν τον αστυνομικό, αλλά και τη σύζυγό του -επίσης αστυνομικό. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έγινε γνωστό πως ο αστυνομικός της Βουλής δεν έπεισε με την απολογία του ανακριτή και εισαγγελέα και προφυλακίστηκε.

Η απολογία του αστυνομικού διήρκεσε πεντέμισι ώρες, ενώ ανακριτής και εισαγγελέας, οι οποίοι είχαν μεταβεί από νωρίς στο στρατιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του ότι δηλαδή δεν έχει διαπράξει όλα όσα καταγγέλλει η σύζυγός του σε βάρος του.

«Τα παιδιά έχουν χειραγωγηθεί από τη μητέρα τους» ισχυρίζεται ο αστυνομικός - Εξετάστηκαν από ιατροδικαστή

Όπως δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στο ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» ο δικηγόρος του καταγγελομένου Όθωνας Παπαδόπουλος, υπάρχει πράγματι μια κατάθεση από κάθε παιδί, όπου κάποια μέρη είναι κατηγορητικά για τον πατέρα, άλλα είναι κατηγορητικά και για τους δύο, ενώ άλλα δεν είναι κατηγορητικά για κανέναν από τους δυο. Μάλιστα, έκανε λόγο για «σοβαρές αντιφάσεις» που υπάρχουν στην κατάθεση του ενός παιδιού.

Παράλληλα, υπενθύμισε πως κατά την απολογία του ο πελάτης του αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδεται, στο οποίο περιλαμβάνονται κακουργηματικές πράξεις, όπως βιασμός, βιασμός κατά ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών κατά ανηλίκων.

Όπως δήλωσε ο συνήγορός του, αναμένεται να υποβάλλουν άμεσα αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης για την καταγγέλλουσα η οποία, όπως ισχυρίζεται, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή. «Σύμφωνα με τον αστυνομικό, τα παιδιά έχουν χειραγωγηθεί από τη μητέρα τους, η οποία τα έχει καθοδηγήσει να δώσουν συγκεκριμένη αφήγηση. Ωστόσο, επειδή δεν μπορούν να μεταφέρουν αυτούσια τα όσα τους καθοδηγεί, προκύπτουν και οι σχετικές αντιφάσεις», δήλωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση των παιδιών, ωστόσο απέφυγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες προς το παρόν, καθώς όπως εξήγησε «αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για τον δικηγόρο η αποκάλυψη στοιχείων της δικογραφία».

Τέλος, αναφορικά με την πειθαρχική έρευνα για τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους που εξέτασαν τον αστυνομικό, ο συνήγορος του αστυνομικού σημείωσε πως δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η αξιόποινη συμπεριφορά οποιουδήποτε. «Εάν κάποιος σήμερα κάνει ένα ψυχομετρικό τεστ και το περάσει και μετά από μια εβδομάδα θα είναι το ίδιο καλά».

Στο στόχαστρο και της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως ο κατηγορούμενος για τις πρωτοφανείς φρικαλεότητες αστυνομικός, μπαίνει «στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», καθώς στο περιθώριο των δημοσιευμάτων πως διήγαγε πολυτελή βίο, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος για να διακριβωθεί εάν τυχόν τα χρήματα προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τον έλεγχο θα εξεταστεί εάν τα εισοδήματά του δικαιολογούν ειδικότερα τα ακριβά αποκτήματα που φέρεται να έχει στην κατοχή του και αν έχει τυχόν διαπραχθεί το κακούργημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

