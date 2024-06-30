Παρέμβαση εισαγγελέα για τον 15χρονο που έφαγε ξύλο από τον πατέρα του

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού κακοποίησης του 15χρονου από τον ίδιο του τον πατέρα, την ίδια ώρα δε αναζητεί λύση για την προστασία του από την ώρα που θα πάρει εξιτήριο από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο μετά τα όσα καταγγέλθηκαν στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ότι το παιδί αιμόφυρτο πήγε στην πλατεία του χωριού στην ευρύτερη περιοχή

της Πάτρας μετά την κακοποίηση που δέχθηκε από τον πατέρα και τον θείο του.

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, αιτία ήταν ότι ο 15χρονος τους είπε πως είναι ομοφυλόφιλος, κάτι που πατέρας και θείος φέρεται να μην μπορούσαν να το δεχθούν.

Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την Αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται πως ο 15χρονος ζήτησε να βγει από το σπίτι όπου έμενε και ο πατέρας του δεν του το επέτρεψε, διαπληκτίστηκαν και το παιδί βρέθηκε με κακώσεις. Φέρεται μάλιστα να ήταν παρών και ο θείος του παιδιού και η μητριά του.

Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων Πατρών, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αμέσως μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό από την Αστυνομία, προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την προστασία του ανηλίκου. Έχει ήδη διαταχθεί ο ανήλικος να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η βαρύτητα των κακώσεων που υπέστη, όπως κατήγγειλε, από τον πατέρα του και αναλόγως του πορίσματος θα κινηθεί η ποινική διαδικασία.

Αναμένεται να πάρει εξιτήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο με αμυχές, εκδορές και άλγος μετά το επεισόδιο κακοποίησης που υπέστη, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, στο σπίτι της μητριάς του από τον ίδιο του τον πατέρα, ο οποίος είχε αναλάβει την επιμέλειά του (όπως και των άλλων δύο παιδιών του συναινετικά με την μητέρα τους). Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών αυτεπάγγελτα και προτού δει το φως της δημοσιότητας το περιστατικό κακοποίησης είχε προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς πάσα κατεύθυνση.

Αρχικά, ανέλαβε να διερευνήσει το ενδεχόμενο να βρεθεί δομή φιλοξενίας για να μεταβεί ο ανήλικος μετά το εξιτήριο ή να εξετάσει οποιαδήποτε άλλη λύση μετά την επιβεβλημένη απομάκρυνσή του από το σπίτι όπου διέμενε.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι κρατικές δομές αδυνατούν στην παρούσα φάση να φιλοξενήσουν τον 15χρονο, ενώ την ίδια ώρα η μητέρα του εξεδήλωσε εγγράφως την επιθυμία να αναλάβει η ίδια την επιμέλεια του παιδιού με την Εισαγγελική Αρχή να εξετάζει σοβαρά εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε το περιβάλλον να είναι ενδεδειγμένο για το παιδί. Ενδεχομένως, ως προσωρινή λύση από την Εισαγγελία να εξεταστεί το παιδί να μείνει με την μητέρα του και μετέπειτα να βρεθεί να εξεταστεί πιο μόνιμη λύση σε δομή φιλοξενίας. Παράλληλα, η Εισαγγελική Αρχή μετά και την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης και έχοντας όλα τα στοιχεία θα διερευνήσει εάν η κακοποίηση σε βάρος του 15χρονου ήταν σε βαθμό πλημμελήματος ή κακουργήματος προκειμένου να ασκήσει και την ανάλογη ποινική δίωξη.

